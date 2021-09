18-aastane Eesti rattur on saanud pakkumisi välisklubidelt

Seejuures oli Jõgeva 7. rattaralli noormehe jaoks eriti eriline, sest just seal teenis ta pikemal võistlusmaal karjääri esimese etapivõidu. Eesti rattaspordimaastikul kõrget lendu tegev Mihkels loodab tulevikus sõita rohkem võidu välismaal, kuid kui võimalus avaneb, näeb teda kindlasti stardis koduses maanteekarikasarjas.

Mis üldvõidu tõi, mis on sinu edu saladuseks?

Ma arvan, et minu edul ei olegi saladust. Olen teinud lihtsalt järjepidevalt trenni ja arenenud.

Filter Maanteekarikasarjast jääb enim meelde ilmselt Jõgeva etapp, mis peeti meeletus kuumuses. See oli mu esimene etapivõit pikemal distantsil.

Kripeldama jäi ainsana Tallinna etapi teine koht. Lasime rumalusest Joosep Mesil eest ära sõita. Loomulikult oli ta ka väga tugev, et ära kestis ja teenis igati oma võidu välja. Kuusalus olin saanud kaks päeva enne starti COVID-19 vaktsiini ja päev enne starti olin palavikus. Keha oli tühi ja see (13.-20. koht – toim) oli maksimum, mis ma tol päeval võtta suutsin, seal ei jää kripeldama midagi.

Kuidas hindad Filter Maanteekarikasarja uut formaati, kus on eraldi sport- ja harrastussõit?

Ütlen ausalt, et minul ei ole vahet võistluste uuest formaadist. Nii palju kui minul on Filter Maanteekarikasarja kogemust, siis on tugevam selektsioon alati sõidu algfaasis tehtud ja harrastajad ei ole „kaarte segama“ tulnud.