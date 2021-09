Eestis on aastate jooksul olnud vähe jalgpallimänge, mis on nii palju tähelepanu saanud, kui Paide ja Levadia viimatine kohtumine. Juhtunu kohta on antud emotsionaalseid kommantaare, tehtud on sama emotsionaalseid postitusi ning erinevates taskuhäälingutes on sellest räägitud juba tundide kaupa. Mis siis ikkagi valesti läks ja kes lõpuks karistada saab? Eesti Päevalehe järelepärimise peale tõdeti jalgpalliliidust, et esmase analüüsi põhjal sai kolmest olukorrast kahes tehtud vale otsus.