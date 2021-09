Tokyo olümpial skandaali põhjustanud sportlasele ja tema treenerile määrati 10-aastane võistluskeeld

Alžeeria televisiooni vahendusel teatas aga Nourine, et loobub olümpiast, sest ei taha oma "käsi räpaseks teha". "Töötasime olümpia nimel kõvasti, see uudis (loositulemusest) tuli meile šokina," vahendas Inside the games Nourine sõnu. Alžeeria ja Iisraeli vahel diplomaatilised suhted puuduvad. Nourine on ka varasemalt võistlemast loobunud, et vältida iisraellasega kokku minemist. Viimati juhtus see 2019. aasta Tokyo MM-il.