VIDEO | Esapekka Lappi naasis WRC masina rooli

Lappi võistles WRC masinaga viimati mullusel Monza MM-etapil M-Spordi ridades. Hooaja järel võistkonnast lahkunud soomlane on tänavu osalenud kahel MM-rallil WRC2 arvestuses Volkswagen Polo GTI R5 masinaga. Nii Arktika kui ka Portugali rallil triumfeeris Lappi WRC2 klassis.

Hiljuti selgus, et kodusel MM-etapil saab Lappi võimaluse juba Toyota WRC masinas. Nüüd ongi Lappi oktoobrikuiseks ralliks valmistumas. Rallit.fi teatel saab Lappi ka nädal enne Jyväskylä rallit Yarise masinat testida.

Toyota meeskonna pealik Jari-Matti Latvala on varem Soome meediale kinnitanud, et Lappi on kõige tõsisem kandidaat, kes võiks uuel hooajal asendada Prantsuse ässa Sebastien Ogier`d.