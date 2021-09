Keel tõenäoliselt ei jätka Läti koondise peatreenerina. "Sinna on uut luuda vaja."

Kas sa jätkad Läti koondise peatreenerina? "Ei jätka 99 protsenti. Jätan selle ühe protsendi alati lahtiseks," kostis Keel, kes on varem ka Eesti rahvusmeeskonna kahel korral Euroopas 16 sekka viinud. "Tänasin poisse tehtud töö eest. Leian, et mul ei ole sinna enam väga suurt midagi anda. Läti koondis on sellisel tasemel ja seisus, kuhu on vaja uut luuda, kes tuleb oma mõtetega, ideedega, kuidas tahab tööd teha. Ma olen kaks tsüklit olnud, sisuliselt neli aastat. Nemad on minuga harjunud, mina nendega harjunud, sinna on vaja uut inimest."