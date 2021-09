Thierry Neuville Hyundai keerulisest seisust: meil pole põhjust mitte millegi üle õnnelik olla

Nii kasvatas Toyota meeskondlikus arvestuses edu Hyundai ees 57 punkti peale. Ka sõitjate arvestuses tegi suure sammu tiitli suunas Ogier, kes edestab 44 punktiga Elfyn Evansit ja 50 silmaga Neuville'i.

"See oli kaugel sellest rallist, mida ootasime," sõnas Neuville DirtFishile. "Üldiselt tundub, et kõik kolm autot olid veidi maas. Isegi punktikatsel noppis Toyota kolm esimest kohta."

"Paistab, et oleme mõlemad tiitliheitlused kaotanud," tõdes kogenud belglane. "Meil pole põhjust praegu millegi üle õnnelik olla. Teadsime, et pole võimelised sel nädalavahetusel võidu eest heidelda, aga neljas koht oleks olnud realistlik. See oleks jätnud ka tiitliheitluses veidi suuremad lootused."