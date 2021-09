Tottenham vs Chelsea: Inglise esiliiga liidrid vastamisi esimesel süsinikuvabal jalgpallimatšil

Rääkides mängust, siis viimati kohtusid need kaks Londoni klubi alles 4. augustil, kuid selle väikese ajaga on võistkondade koosseisudes toimunud olulised muudatused. Eeskätt Chelseas, mille juhatus suutis 97,5 miljoni väärtuses kokkuleppele jõuda Inter Milaniga, et hankida endale Lukaku. Romelo Lukaku on varemgi Chelsea sinises särgis mänginud, kuid tollel ajal ei pidanud klubi teda veel staarmängijaks ja müüsid ta 2014. aastal 28 miljoni naela eest Evertonile. Asjaolud on muutunud ja Romelo Lukakust on sirgunud maailmatasemel ründaja, mida tõestas debüüdil Chelsea eest, lüües värava Arsenali vastu esimesel 15 minutil. Hiljuti lisandus Chelsea ridadesse veel Saúl Ñíguez, kes värvati Athletico Madridi ridadest. Chelsea juhtkond koos peatreener Tucheliga on teinud imetööd ja nad on suutnud Champions League’i võidutiimile lisaväärtust anda. Paljud jalgpallifännid on tõdenud, et Chelsea pingimängijatest koosnev tiim suudaks enamiku Premier League’i vastaseid võita. Siin pole midagi imestada, sest tegu on siiski valitsevate Champions League’i karikaturniiri võitjatega.

Hoolimata nõrgemast seisust kihlveokontorites näitab Tottenham Hotspur vastasena Inglismaa esiliigas oma tugevat mängutaset. Hetkel on nad liiga arvestuses esimesel kohal. Hooajal on oma meistriklassi klubi eest näidanud Son Heung-min, kes on kolme mängu jooksul kaks väravat skoorinud. Lisaks on oma oskusi näidanud noor täht Dele Alli, kes on skoorinud kolmes mängus ühe värava. Oma platsinägemisega on ka Hollandist pärit täht Steven Bergwijn andnud ühe resultatiivse söödu. Kirss tordil on Hugo Llorisi senine tõrjumisoskus, sest viimases kolmes mängus pole ta vastastel lasknud enda taga olevat võrku sahistada. On näha, et Tottenham on sel aastal tugev meeskond ja valmis kõigile tõestama, et just nemad on parim tiim Londonis.