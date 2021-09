Roberts Štelmahers: ühtne mäng tõi meile täna võidu

"Ühtne mäng tõi meile võidu täna," sõnas kalevlaste loots Roberts Štelmahers mängujärgsel pressikonverentsil. "Me võitsime küll lauapallides (44:41), kuigi nad said kätte 21 ründelauda (võrdluseks - Cramo sai 13). Tulime siiski sellega toime. Teadsime, et nad lähevad kõvasti lauapallide peale võitlema, aga meil on omad võimalused kiirrünnakutega. Kasutasime need ära."