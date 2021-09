DELFI VIDEO | Martin Dorbek järgmisest vastasest: hotelli põdema ei lähe, oleme igasuguseid meeskondi hammustanud

„Esimene ametlik mäng ja esimene samm. Võtame üks mäng korraga. Kui kõik lustivad, siis kõik on õnnelikud ja nii need võidud tulevad,” sõnas Martin Doberk avavõidu kohta.

„Hotelli põdema ei lähe, et järgmised on tugevad. Oleme läbi aastate igasuguseid võistkondi hammustanud. Üks mäng korraga ja vaatame vastased üle. Mõlemal võistkonnal on viis meest väljakul. Seal ole näha, mis toimuma hakkab,” lisas Dorbek eelseisva vastase kohta.