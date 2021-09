DELFI VIDEO | Kristjan Kitsing: kitsaskohti oli päris palju, aga suutsime enamik neist parandada

"Väga võitluslik mäng oli. Olime valmis selleks, et nad on füüsiliselt kõvad ja võitlevad lauas kõvasti," rääkis Delfile Sportingu vastu 11 punkti visanud Kristjan Kitsing. "Eks alguses ikka kerge ärevus oli: esimene mäng, mis oli kohe väga oluline. Arvan, et saime sellest kiiresti üle ja mootori käima."