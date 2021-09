TIPPHETKED | Uskumatu – Eesti alagrupi kindlalt võitnud Prantsusmaa sai EM-il kuiva kaotuse ja langes välja!

Üllatuspomm lõhati Ostravas, kus võõrustajad tšehhid said 3:0 jagu olümpiavõitjast Prantsusmaast. Alagrupiturniiril vaid ühe geimi loovutanud prantslased said täna geimides 22, 19 ja 32 punkti. Kolmanda geimi lõpp oli eepiline lahing, prantslased juhtisid 24:22, seejärel said tšehhid ette, kuid prantslased suutsid ridamisi matšpalle ära kaitsta.