US Openi võitnud 18-aastane Raducanu: vanemad on minu suurimad kriitikud, nüüd on nad lõpuks õnnelikud

US Openi võitja Emma Raducanu. Foto: Elise Amendola, AP/Scanpix

US Openi tenniseturniiril triumfeerinud 18-aastane Emma Raducanu tunnistas, et tema vanematele on raske muljet avaldada ja selline kasvatus aitaski tal noorelt tippu jõuda. „See on andnud mulle vaimse tugevuse,” sõnas ta intervjuus ABC saatele Good Morning America.