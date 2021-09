Saaremaal mänginud võrkpalliäss rikkus EM-il reegleid ja saadeti koju

Fabian Plak. Foto: Marko Dimic, ZUMAPRESS.com/Scanpix

Võrkpalli EM-finaalturniiril on selgumata veel kaks veerandfinalisti. Samal ajal sai selgeks, et EM-il veerandfinaali jõudnud Hollandi mängumehe Fabian Plak’i jaoks on turniir läbi.