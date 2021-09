Argentina koondis: ei mingit survestamist tulemuse osas!

Arvan, et mitte. Meil on iseloomu. Teame oma nõrku ja tugevaid külgi. Eelkõige usub igaüks meist oma töösse, endasse, oma rolli meeskonnas. Kõik see võtab pinged maha. Palju kergem on olla, kui on olemas selgus ja teadmine, mille poole püüelda. Eelistame alati usaldada treenereid, meeskonnakaaslasi ja kõiki inimesi, kes meid toetavad. Seega väljakul viibides on pinge väiksem.

Kõik peavad seda surmagrupiks. Iraan on juba näidanud, et on üks tugevate killast, saavutades kolmanda koha viimastel maailmameistrivõistlustel. Serbia on Venemaa tüüpi koondis, nad on füüsiliselt tugevad ja organiseeritud. Võimalik, et USA on astme võrra madalamal. Kuid meie eesmärk on kõiki kolme võita. Peame liikuma mäng mängu haaval ja me teame, et see saab olema keeruline.