Zirk loobus EMist: ma ei taha riskida läbipõlemisega

"Minu järgmised kolm ja pool kuud saavad olema väga tiheda graafikuga, eesotsas mitmete võistlustega erinevates maailma paikades. Nagu allolevast kalendrist näha, siis olen otsustanud mitte osaleda lühiraja Euroopa meistrivõistlustel, mis toimuvad novembri alguses. Põhjuseks on see, et võistlemist on juba niigi palju ning minu eesmärk on teha enda parimad tulemused ISL-i võistlustel," kirjutas Zirk Facebookis.

"Itaalias on hetkel kõik asjad kontrolli all ja Energy Standardil on jäänud veel viis päeva järgmise kohtumiseni. See nädal on olnud imeline treeningnädal koos grupiga ning trennis on kõik üksteist tagant utsitanud iga päev. Üle pika aja on jälle väga motiveeriv treenida koos grupiga, kuhu kuuluvad maailma parimad ujujad."