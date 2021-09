Kaks päeva meistriliiga alguseni: uue peatreeneriga HC Tallinn läheb hooajale vastu suurte eesmärkidega

"Peamiseks sihiks on meil näidata võitluslikku ja atraktiivset käsipalli. Arvan, et meeskond on paarkümmend protsenti tugevam kui mullu ning usun Bo Østergaardi käsipallialastesse teadmistesse. Lähme igat mängu ja igat sarja võitma – eesmärgid tuleb seada kõrgele," teatas HC Tallinna eestvedaja Risto Lepp .

"Mulle meeldib, kui ma näen inimestes soovi oma ala edasi viia ning midagi ehitada. HC Tallinnas on sellised inimesed olemas ning see oli üks põhjustest, miks väljakutse vastu võtsin. Tööpõld on lai, aga usun et saan anda oma panuse Eesti käsipalli arengusse," sõnas Østergaard.