Manchester Unitedi jalgpallur: Ronaldo mõju on suur, keegi ei julge enam maiustada

"Et tuua teile üks näide selle mõju kohta, mida Ronaldo on meile juba avaldanud, räägin reedesest hotelli õhtusöögist," sõnas Grant TalkSportile.

"Tal oli mitu taldrikut. Seal olid kinoa, avokaado ja paar keedetud muna. Kuulge, see mees on uskumatus vormis. Tal on meie klubis paremuselt teine ​​keha minu järel," lisas väravavaht naljatades.