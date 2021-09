Verstappen sai ohtliku avarii põhjustamise eest karistada

Kokkupõrke järel lendas Verstappeni vormel üle Hamiltoni võistlusmasina ning Red Bulli tagumine ratas läks üsna napilt Hamiltoni peast mööda. Kordused näitavad, et vormelitele paigaldatud Halo turvaraam päästis Hamiltoni kõige halvemast.

Valitsev maailmameister oli nördinud, kuid Verstappen õnnetuse järel käitus. "Ma nägin, kuidas Max oma autost välja tuli ja minust lihtsalt mööda kõndis. Mulle tundus see pisut üllatav," ütles Hamilton, vahendab Motorsport.

Hamilton arvas, et Verstappen oleks pidanud teisiti käituma ja järgima kirjutamata reeglit. Briti sõnul peaks pärast avariid sõitja esimene mure olema, et veenduda, kas kokkupõrke teise osapoolega on kõik korras.