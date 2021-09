Juubelimängu võitnud Mourinho vabandas vastaste ees: juubeldasin nagu 14-aastane

Hiljem portugallane vabandas Sassuolo peatreeneri ees. "Nädala keskel ma valetasin, kui ütlesin, et see mäng pole eriline. See oli eriline matš. See oli erilise numbriga mäng ja ma tahtsin, et 1000. mäng alatiseks meelde jääks. Täna ma polnud 58, vaid 14-aastane, kes hakkab jalgpallist unistama. See oli lapsik jooks, ma vabandasin Dionisi (Sassuolo peatreener Alessio Dionisi) ees, nad tegid fantastilise mängu," sõnas Mourinho.