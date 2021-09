Medvedev võitis US Openi finaalis Djokovici kindlalt

"Tahan tänada oma meeskonda, neid, kes on siin ja vaatavad. Tänan minu vanemaid, pere, õde. Mõned mu sõbrad on ka siin. Tänan teid, poisid, sest see pole kerge teekond slämmi võitmiseks. Olen teile tõesti tänulik, et aitasite mind kogu selle reisi vältel," sõnas oma võidukõnes Medvedev, kes loovutas turniiril vältel vaid ühe seti.