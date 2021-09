Zlatan Ibrahimovic naasis pikalt vigastuspausilt väravaga

Ibrahimovici koduklubi AC Milan alistas Serie A kolmandas voorus koduväljakul 2:0 Rooma Lazio.

Rafael Leao viis 45. minutil Milani juhtima. 60. minutil Leao asemel vahetusest sekkunud Ibrahimovic vormistas lõppseisu 67. minutil. Ibrahimovici segas pikalt põlvevigastus, mis jättis ta eemale ka suvisest EM-finaalturniirist.

Milan on alustanud hooaega edukalt ning kolme vooru järel on neil täisedu üheksa punkti. Tabelis hoiab teist kohta Napoli, kellel on ka koos üheksa silma. Kolmas on tiitlikaitsja Milano Inter seitsme punktiga.

