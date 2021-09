Tartu Ülikool Maks & Moorits sai Itaalias suure kaotuse

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul sai täna neljandal veerandil jõud otsa, ent Itaalia käiguga võib rahule jääda. „Kartsin enne mängu, et meil läheb raskeks. See oli teine mäng järjest ja meil ei ole kõige lihtsamad trennid olnud. Täna juhtus see, et esimese hooga löödi luu kurku. Alguses olime pabinas, siis saime mängu käima, kuid viimasel veerandil sai jõud otsa ja lagunesime laiali. Kokkuvõttes võib Itaalia käiguga rahule jääda. Saime oma rutiinist välja ja hoopis teistsuguseid mänge. Poistele oli kindlasti hea kogemus, et näha, mis kiiruste pealt siin mängitakse,“ sõnas Kandimaa.