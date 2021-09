Liverpool teenis kindla võidu, kuid noor tähtmängija vigastas rängalt jalga

Mohamed Salah viis Liverpooli 20. minutil juhtima. 50. minutil suurendas külaliste eduseisu Fabinho ning teisel üleminutil vormistas lõppseisu Sadio Mane.

Liverpooli võitu jäi aga varjutama 18-aastase poolkaitsja Harvey Elliotti tõsine vigastus. Elliott on sel hooajal murdnud Liverpooli algkoosseisu ning ta on väljakul käinud kõigis neljas Premier League’i kohtumises. Nüüd on ees ootamas aga pikem vigastuspaus.

60. minutil tõmbas Pascal Strijki keskväljal Liveprooli mängumehe maha ning õnnetu kukkumise järel murdis Elliott jalaluu. Strijkile näidati koheselt punast kaarti.

We're all with you, Harvey ❤️



You'll Never Walk Alone. pic.twitter.com/jSuhEa2zc0 — Liverpool FC (@LFC) September 12, 2021

Liverpool on nelja kohtumisega kogunud 10 punkti ning sellega jagatakse Premier League’i tabelis liidrikohta. Nelja kohtumisega on 10 punkti kogunud ka Manchester United ja Londoni Chelsea. Manchester City on üheksa punktiga neljas.

