Levadia alistas tulises kohtumises Paide. Zahovaiko kohtunikust: sa lased end nii ära suruda, et kaotad oma munakesed kuskile ära

Kohtumise järel oli Paide peatreeneril Vjatšeslav Zahovaikol juhtunust oma nägemus. „Mulle tundub, et kohtunike vile täna neutraalne ei olnud. Sa näitad esmalt kollast kaarti. Jah, ta (Marko Putincanin) sai haiget, aga sa lased end vastasmeeskonnal nii ära suruda, et sa kaotad oma munakesed kuskile ära. Seejärel otsustad ümber ja näitad punast kaarti. Võitlesime edasi ning vahetult enne puhkama minekut andis ta meile penalti. Esimest korda oma karjääri jooksul kuulen sellist asja, et peakohtunik ütleb lööjale, et kui sa ära ei löö, siis ma lõpetan vilega ära. Kuidas see võimalik on, et peakohtunik paneb lööja sellise surve alla? See on Fair Play kõrge tase!” sõnas pahane Zahovaiko kohtumise järel ETV2 otse-eetris.