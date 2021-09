DELFI PARIISIS | Karl Johan Lips: väga vabalt oleksime võinud olla EM-il nelja seas

„Vahet pole, kaugele ükskõik millisel turniiril jõuad – kui lõpetad kaotusega, jääb mõru maik suhu. Venemaa kergemad punktid tulid sellest, et nad on 3x3 korvpalli kauem mänginud. Eesti oli EM-i 12 võistkonnast ainus, kes ei tegele selle alaga professionaalselt,” rääkis Lips.

„Kõik kolm mängu, mis pidasime, olid võrdsed. See näitab, et mis võiks olla, kui oleks neli meest, kes tegeleks 3x3-ga aastaringselt ja kui oleks keegi, kes oleks valmis seda sponsoreerima,” lisas ta.

„Ma arvan, et võit ei jäänud mängu teise poole taha. Võrdses mängus on lõpp alati loto. Mängumeeste aeg, kes paneb kotti, kes ei pane. Nemad panid. Au neile. Võti oli see, et nagu treener Siim Raudla enne kohtumist rääkis, et peame venelastel Aleksander Zujevi mängust välja võtma. Tema ainus relv on kaugvisked, aga lasime tal kohe alguses oma visked ära panna. Kui lased viskajatel rütmi kätte saada, siis nad panevadki lõpus kotti,” analüüsis Lips.