Latvala: me ei oodanud Kreekast võitu, aga siis tuleb see lendav soomlane...

Tänavusel Rally Estonial oma esimese WRC etapivõidu võtnud Rovanperä võitis Akropolise ralli 42,1 sekundiga Ott Tänaku ning minuti ja 11,3 sekundiga oma tiimikaaslase Sebastien Ogier' ees, kes astus jälle sammu lähemale oma kaheksandale MM-tiitlile.

"Me ei oodanud, et me siin võidame. Tulime siia teadmises, et peame teed puhastama ja kui saame mõne poodiumikoha, oleks täiuslik, aga ei mõelnud võidust. Järsku tuleb see lendav soomlane ja domineerib laupäeva ja pühapäeva," rääkis Latvala WRC All Live otseülekandes.

"Imeline on näha, kui küps ta on. Nende aastatega on ta teinud inimesena teinud justkui viieaastase arenguhüppe. Ogier võttis samuti korralikud punktid nii endale kui ka meeskonnale."

Kolmandat Toyotat juhtinud Elfyn Evansit tabas reedel käigukastiprobleem, mida parandades jäi ta kolmanda katse kontrollpunkti hiljaks ja sai 40-sekundilise ajakaristuse. Lisaks kogunes palju kaotust ja katkise käigukastiga katsel sõites. Lõpuks õnnestus waleslasel end võidelda tagasi kuuendale kohale ja võtta punktikatselt neli punkti.

"Elfynil oli kahjuks juba ralli alguses probleeme. Seega me ei tea, kui hästi ta siin sõitnud oleks. Aga imeline töö temalt punktikatsel. Olen kõigi oma sõitjate üle väga uhke," lisas Latvala.

Kalle Rovanperä ütles punktikatse finišis: "Ausalt öeldes ei olnud ma siia tulles kõige enesekindlam, aga see näitab, et kõik läheb meie jaoks hästi ja me saame tõesti kõvasti suruda. Suur tänu tiimile, kõik tegid head tööd. Auto oli täiuslik ja sõitis probleemideta. Loodan, et oleme Soomes sama kiired."