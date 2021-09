TÄNA OTSEPILT | EM-il kaheksa sekka pääsenud 3x3 korvpallikoondis heitleb veerandfinaalis Venemaaga

„Nüüd saame veel pingevabamalt mängida. Julgen väita, et kõik edasine on boonus. Aga läheme kindlasti võitma. Venemaad võitsime 2019. aasta MM-il. Ma ei taha sellega ootusi üles ajada, aga nad oskavad meid karta. Kui ma ei eksi, siis kaks-kolm meest peaks olema kahe aasta tagusest MM-ist ka koosseisus. Kuigi neil on metsik eelarve taga, on see võistkond hammustatav. Ma ei näe põhjust, miks me Venemaad kartma peaks,” rääkis koondise peatreener Siim Raudla vastasest.