Nõmmel sõideti Eestis esmakordselt e-bike endurot

E-bike enduro puhul on tegemist motospordist tuttava enduro ja laiemalt ehk autorallist tuttava formaadiga, kus sportlased võistlevad aja peale kiiruskatsetel, mida ühendavad ülesõidud, kus aegu ei võeta. Nõmmele oli loodud ring, mis sisaldas kolme kiiruskatset, millest kaks sõideti Ilmarise parkmetsas ja üks Sõbra karjääris, just seal peetigi eelpool mainitud motokrosse. Ühtekokku sõideti kaks ringi, mis tähendas, et igat katset läbitigi kaks korda.