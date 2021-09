Andrea Adamo kümnenda kiiruskatse ootamatult suurest kaotusest: Tänakul oli probleeme ühe kokkupõrke tõttu

Tänak väitis, et 10. katse 18-sekundiline kaotus Rovanperäle ei olnud seotud ühegi vahejuhtumi või probleemiga. Adamo vihjas aga rallipäeva järel, et midagi antud kiiruskatsel siiski juhtus. "Otil oli hommikuse programmi viimasel katsel probleeme kokkupõrke tõttu, mis polnud temaga kuidagi seotud (due to an impact, nothing to do with him), kuid ta võitles õhtul kõvasti edasi," sõnas Adamo Hyundai pressiteate vahendusel.