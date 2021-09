DELFI PARIISIS | Ülitähtsa korvi visanud Rait-Riivo Laane: süües kasvab isu, äkki purjetame veel kõrgemale

„Oli teada, et ainuke viis, kuidas Sloveenia mängu tagasi saaks, on kaugvisked. Ja oligi nii, et kolm-neli apsakat, mis tegime, karistati kohe ära. Õnneks need eksimused ei maksnud meile mängu. Lõpp on alati loterii, aga suutsime neile kaitses piisavalt survet avaldada. Natuke õnne oli ka, nad olid väsinud ja ei läinud ühepunktivisete peale,” rääkis Laane pärast kohtumist.