DELFI PARIISIS | EM-il kaheksa sekka jõudnud Eesti peatreener Raudla: pole põhjust, miks me Venemaad kartma peaks

Eesti sai kolmekesi mänginud Sloveeniast jagu alles lisaajal, kus Rait-Riivo Laane vise tõi Eestile 19:17 võidu. Lõplikult sai Eesti edasipääs B-alagrupist selgeks pärast seda, kui Poola alistas Sloveenia 21:14. Reedel oli Eesti kaotanud Poolale 18:20.

Koondise peatreener Siim Raudla ei teinud saladust, et emotsioon on hea. "Emotsioon on kõva. Olümpiaalal Euroopa kaheksa hulgas... nagu klassikud ütlevad, pole paha," rääkis ta pärast Eesti saatuse selgumist.

Raudla sõnul oli veerandfinaali pääs Eesti esimene eesmärk. Pariisi sõideti pingevabalt, sest vastased on erinevalt eestlased 3x3 korvpalli professionaalid. Laane, Jaan Puidet, Oliver Metsalu ja Karl Johan Lips teenivad seevastu leiba saalikorvpalluritena.

„Nüüd saame veel pingevabamalt mängida. Julgen väita, et kõik edasine on boonus. Aga läheme kindlasti võitma. (Veerandfinaalivastast) Venemaad võitsime 2019. aasta MM-il. Ma ei taha sellega ootusi üles ajada, aga nad oskavad meid karta. Kui ma ei eksi, siis kaks-kolm meest peaks olema kahe aasta tagusest MM-ist ka koosseisus. Kuigi neil on metsik eelarve taga, on see võistkond hammustatav. Ma ei näe põhjust, miks me Venemaad kartma peaks,” ütles Raudla.

Juhendaja sõnul saab Eesti oluliselt paremini mängida. Heaks näiteks on laupäevane matš Sloveeniaga, kus eestlased lasid pärast eduseisu haaramist vastased mängu tagasi.

„Endalgi kadus tribüünil taas närvirakke. Emotsiooni siit saime. See võikski usku anda, et me ei ole siin turniiril isegi ideaalilähedast mängu veel teinud. Aga omad asjad oleme suutnud ära teha. Vaatasin ka Poolaga mängu üle, täiesti võrdsete lahing,” sõnas Raudla ja tõi esile ka Eesti murekohad.

„Esimeses mängus oli see, et meil kadus omal rünnak ära. Pärast vastase korve olid meil kindlad asjad kokku lepitud, aga hakkasime rabistama ja ei teinud distsiplineeritud asju ära.