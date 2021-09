Viljandi HC alustas eurosarja viigiga bosnialaste vastu

Oliver Ruut tegi 52. minutil kiirrünnakust küll 19:17, aga edu ei suudetud hoida ning kohtumine lõppes 20:20 viigiga. Hendrik Koks viskas kodumeeskonna kasuks viis, Voika neli, Ott Varik kolm ning Mikk Varik ja Mihkel Lõpp kaks väravat. Vastaste täpseim oli viie tabamusega mängujuht Vladimir Stankovic.

"Tänane kohtumine tõestas, kui väga on meil sellistest mängudest puudus. Emotsionaalne laeng on euromängul ikka hoopis teine, kui kodustes sarjades või Balti liigaski. Usun, et tegime kaitses ideaalilähedase esituse, meie 5-1 toimis väga hästi ning Rasmus aitas meeskonda kõvasti," kiitis peatreener Koks.