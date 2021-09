Rootsi jäähokitäht traagilisest 11. septembrist: tagantjärele tundub hämmastav, et me seda tegime

44-aastane Samuelsson tunnistas, et ei unusta seda traagilist päeva kunagi. Rangersi koduareen Madison Square Garden, kus meeskond sel ajal treenis, asub vaid mõne kilomeetri kaugusel kohast, kus terroristide kaaperdatud lennukid sõitsid Maailma Kaubanduskeskuse kaksiktornidesse, tappes ligi 3000 inimest. Samuelsson rääkis oma kogemustest Expressenile . "Olin siis New Yorgis alles kolmandat-neljandat päeva ja 11. september oli treeninglaagri esimene päev. Me kogunesime Madison Square Gardenisse esialgseteks testideks."

"Toas, kus me uudiseid nägime, oli vana väike televiisor. Esimeste teadete põhjal jäi meile mulje, et see oli õnnetus. Aga kui teine ​​lennuk põrkas lõunatorniga kokku, mõistsid kõik, et see pole õnnetus. Me ei teadnud, mis juhtus, kuid õhkkond oli pingeline," meenutas Samuelsson.



Sellest hoolimata jätkas meeskond treeningut. "Tagantjärele tundub täiesti hämmastav, et me seda tegime. Kui tornid kokku varisesid, värises maapind kuni Madison Square Gardenini," sõnas 2015. aastal karjääri lõpetanud rootslane.