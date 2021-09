Dramaatilise võidu saanud Eesti 3x3 korvpallikoondis jõudis EM-il veerandfinaali

Reede õhtul Poolale 18:20 kaotanud Eesti kohtus täna Sloveeniaga. Kuigi sloveenide koroonaprobleemide tõttu oli mängu toimumine kahtluse all, sai matš Eesti aja järgi kell 17.15 toimuda. Nagu arvata oli, mängisid sloveenid kolmekesi.

Laane rääkis kolmelt-neljalt meetrilt sooritatud kõrge kaarega viske ehk n-ö õuna, mis Eestile võidu tõi, lahti niimoodi: "See oli meil kombinatsioon. Vise oli selle mõttega, et sloveenide pikem mees tuli minu peale ja ma teadsin, et kui isegi vise mööda läheb ja pall enam-vähem rõnga juurde jääb, siis Oliver (Metsalu) korjab selle igal juhul ära. Lühikestel meestel peab selline vise olemas olema, kui pikem mees vastu tuleb."