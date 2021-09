Maailma kõige tituleeritum jalgpallur keeldus koduklubi esindamisest

Sao Paulo spordidirektor Carlos Belmonte tunnistas, et Alves pole klubi treeningutele saabunud ja on keeldunud ka juhtkonna pakutud läbirääkimistest. "Sellega seoses oleme otsustanud, et Alves meie eest enam ei mängi," kinnitas ta.



Väljaande O Globo andmetel peab Sao Paulo Alvesele maksma veel kaks miljonit dollarit. Brasiillane mängib klubis alates 2019. aastast.



Alves on pika ja eduka karjääri jooksul võitnud koguni 46 tiitlit. Brasiillase kõige edukam periood möödus Barcelonas, kus ta võitis kuus korda Hispaania meistritiitli, neli korda Hispaania karika, neli korda riigi superkarika, kolm korda Meistrite liiga ja UEFA superkarika ning kolm korda klubide maailmameistrivõistlused.