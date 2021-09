DELFI VIDEO | Tiidrek Nurme: võit ei tulnud sugugi kergelt, lõpus pidin kolm korda kiirendama

"Rada oli Tallinna maratoni kohta väga kiire. Ilm oli suurepärane, kui arvestada, et siin Pirital on tavaliselt ka tugev tuul. Mina olen pärast olümpiamaratoni mitu nädalat puhanud, reaalselt olen 5-6 kilo oma võistluskaalust väljas. Võit ei tulnud sugugi kergelt, lõpukilomeetril pidin kolm korda kiirendama, et lätlasest lahti saada," sõnas Nurme vahetult pärast võitu.