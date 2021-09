Adamo: Tänakul on olnud seadistusega probleeme, aga päeva lõpuks on ta teisel kohal

"Akropolise ralli on taas näidanud - kui seda vaja oli - aga kui nõudlik see on ning mis seda peetakse Euroopa Safari ralliks," kommenteeris Hyundai pealik Andrea Adamo. "Danil ja Otil on olnud OK päev. Paraku oli probleemiderohke päev Thierry'il, kes pidi oma tavapärase maagia käiku laskma, et autot parandada. Suur tänu talle nende pingutuste eest."