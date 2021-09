Karol Mets leidis nimeka koduklubi

28-aastane Mets kuulus viimati Saudi Araabia kõrgliigaklubisse Al-Ettifaq, kus ta aga tänavu suvel osapoolte kokkuleppel lahkus. Alles kolmapäeval Walesis Eesti Päevalehega vestelnud Mets avaldas, et uus koduklubi võiks paika saada järgneva nädala jooksul.

CSKA on 31-kordne Bulgaaria meister. Viimane tiitel pärineb 2008. aastast, aga alles mullu teeniti koduses kõrgliigas pronksmedal. Euroopa karikasarja ehk Meistrite Liiga eelkäija ajaloos on klubi kahel korral jõudnud poolfinaali, viimati 1982. aastal. Euroopa Liigas on klubi mänginud neljal korral alagrupiturniiril, viimati alles möödunud hooajal.