DELFI VIDEO KREEKAST | Ott Tänak: iga kord, kui lähen piirile lähemale, hakkab üllatusi tulema

Tänak tõdes, et Hyundai masin on Kreeka rallil olnud tema jaoks ettearvamatu. "Põhiline on see, et iga kord, kui lähen piirile lähemale, hakkab üllatusi tulema. Sellisel rallil on vaja ainult üht tõsist üllatust, et kõik oleks läbi," rääkis Tänak, kes kaotab üldliidrile Kalle Rovanperäle (Toyota) 3,7 sekundiga.