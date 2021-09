F2 on suvepausilt tagasi: Jüri Vips alustab esimest sprindisõitu teiselt kohalt

See tähendab, et kvalifikatsioonis üheksanda koha saanud Vips alustab homme esimest sprindisõitu teiselt kohalt. Esimesena saab lähte täna kümnendaks jäänud David Beckmann (Charouz Racing System). Tasub mainida, et sprindisõidus annab võit 15 punkti, aga põhisõidus 25 silma.