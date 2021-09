Markko Märtin meenutas kuulsat lahtise kapotiga sõitu Kreekas: olin tegelikult kokku kukkumise äärel

"See oli väga tähtis võit, minu esimene. See ei tulnud lihtsalt, mistõttu on seda lihtne mäletada. Teame ju seda klassikalist videot lahtise kapotiga, mida on raske unustada," rääkis Märtin.

Küsimusele, kui väga see vahejuhtum teda šokeeris, vastas Märtin: "Olin päris šokeeritud, aga mitte kapoti enda pärast, vaid üldiselt. Olime enne seda nii palju rallivõite mehaaniliste probleemide tõttu ära andnud. Esimene mõte oli: "Mitte jälle!" Aga peatumine polnud arutluse allgi. Üritasime nii edasi sõita ja proovida, mis juhtub."

Märtin meenutas, et kõige tülikamaks muutis lahtine kapott auto sisetemperatuuri. "Nähtavus oli okei. Istusin päris madalal. Vaatasin justkui postkasti avast välja, nägin pikalt ette ja sain kurvidele reageerida. Peamine probleem oli, et see blokeeris katuseava. Õhku ei tulnud enam peale. Kreekas on ju kuum ja ma hakkasin [pilti] kaotama. Michael [Park] ütles: "Kamoon, palju pole enam jäänud, pane edasi." Olin tegelikult kokku kukkumisele väga lähedal."

Märtin avaldas imestust, et juba reedesel päeval nii paljudel autodel Kreekas probleemid on. "Kilomeetreid pole palju, aga draamat jagub. Arvasin, et 20 aastaga on autod tugevamaks muutunud, aga ikkagi on palju üllatusi."

Ralli lõppseisu osas Märtin ühtegi ennustust teha ei tahtnud. "Võidab see, kes probleemidest hoidub. Neli autot on teineteisele nii lähedal, et seda on raske öelda. Kõigil neil on võimalus. Ma ei taha kunagi rallis ennustusi teha. Asjad ei käi nii," sõnas ta.