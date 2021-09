OTSEPILT | 3x3 koondis jahib EM-il kohta veerandfinaalis, ühel vastasel on koroonajamad

Täpsem info Sloveenia koondise seisu kohta tuleb hiljem, aga praeguse seisuga on Eesti - Sloveenia matši uus aeg Eesti aja järgi kell 16.45.

Sloveenia on Euroopa edetabelis kolmandal kohal, Poola on kaheksas ja Eesti päralt on 14. positsioon.