Eesti 3x3 korvpallikoondis alustas EM-finaalturniiri valusa kaotusega

Kohtumine oli võrdne, aga suurema osa ajast hoidsid nappi edu poolakad. Mäng otsustati umbes poolteist minutit enne lõppu, kui Eesti koondislane Rait-Riivo Laane sai seisul 16:17 mitmel korral healt positsioonilt kaare tagant visata, aga ei tabanud. Seejärel läks kaugvise sisse hoopis vastastel.

Täpsem info Sloveenia koondise seisu kohta tuleb laupäeva hommikul, aga praeguse seisuga on Eesti - Sloveenia matši uus aeg Eesti aja järgi kell 16.45. Õhus on ka võimalus, et Sloveenia koondis diskvalifitseeritakse ja seega pääseks Eesti oma grupis automaatselt kahe hulka ja veerandfinaali.