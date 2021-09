MEENUTADES JOANN LÕSSOVIT | Sealsamas, sumeda Kauksi ranna lõkke ääres sai tookord mängumeister tõsiselt "ette võetud"

Täna, mil täitub 100 aastat Eesti spordi ühe suurkuju, võrratu korvpallurist mänguõpetaja Joann Lõssovi sünnist, on tema lemmikala – korvpalli kodurindel küll pisut rahulikum, aga see eest on jagunud muud paeluvat pallimängu üsna rohkesti. Nädalapäevad võrratut Euroopa tippvõrkpalli, noore „väravaluku“ Karl Jakob Heina heitlus Walesi staaride vastu, aga ka üle lombi peetud tenniselahingud Kaia (Kanepi) ja Aneti (Kontaveit) osalusel on pakkunud võrratuid hetki. Pallid veerevad ja mängule nii omast lusti, kui ka sekka sattuvaid pettumishetki on jagunud rohkelt nii mängijatele endile kui seda nautivatele vaatajatele... Kuid see ongi mäng, tema kulgemise eheduses...