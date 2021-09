FOTOUUDIS | Kus on mõistus? Mõtlematu rallifänn seadis Kreeka rallil nii enda kui Hyundai ekipaaži elud ohtu

Sel nädalal toimuva Kreeka MM-ralli esimesel täispikal võistluspäeval sai juba näha üht ohtlikku hetke, kui Thierry Neuville'i pardakaamera püüdis kinni mehe, kes tee ääres belglasel ees seisis. Pildilt on ka näha, et esimesest fännist veidi tagapool on veel üks mees, kes samuti põhimõtteliselt tee peal seisis.