UEFA president kritiseeris Barcelonat, Juventust ja Madridi Reali: neil on ebakompetentsed juhid

Küll aga pole jätkuvalt ametlikult liigast lahti öelnud Madridi Real, Barcelona ja Juventus. Just Reali president Florentino Perez ja Juventuse tegevjuht Andrea Agnelli on liiga peamised eestvedajad.

"Ma ei oleks pahane, kui nad lahkuksid. Väga naljakas, et nad tahavad luua uut võistlust, kuid samal ajal mängida ka meistrite liigas sel hooajal," rääkis Ceferin. "Neil klubidel on ebakompetentsed juhid. Need mehed on püüdnud jalgpalli tappa."