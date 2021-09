Kalev/Cramo alustab juba homme tähtsaid euromänge. Lahendada tuleb kaks suurt probleemi

Kalevlaste esimene proovikivi on juba esmaspäeval. Saku Suurhallis peetava Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri veerandfinaalis kohtutakse valitseva Portugali tšempioni Lissaboni Sportinguga.

Leedus kaotas Kalev/Cramo üsna kindlalt nii Vilniuse Rytasele, Panevežyse Lietkabelisele kui ka Rootsi meistrile Norrköpingi Dolphinsile. Kalevi abitreener Indrek Reinboki sõnul nina norgu ei lasta, aga võistkond nägi, kus mäng kõige enam lonkab. Peamised märksõnad on kaitsemäng ja lauavõitlus.

„Kaitses on üksteise mõistmise ja usaldamise osas vaja parandusi teha. Sportingu vastu on oluline ka lauavõitlus. Peame videosid vaatama ja arutama, kuidas fookus sellele elemendile saada,” rääkis Reinbok.

Treeneri hinnangul pole lauavõitluse hädad pelgalt tsentrite Kamari Murphy ja Rauno Nurgeri süü. „See on kogu võistkonna töö. Eelmistel aastatel oli lauavõitluses suur osa ka tagumistel mängijatel. Kui on vastased, kellele meeldib palju kolmeseid visata, kukuvad paljud lauapallid kaugele, mis tuleb endale võidelda.”

Kalev/Cramo on koos olnud neli nädalat, millest korvpallile on keskendutud üle kahe nädala. Seda pole palju, sest kõik leegionärid on vahetunud, aga vähese aja taha pole mõtet pugeda. Sarnane mure on ka paljudel vastastel.

Võistkonna rünnakut peaks vedama ameeriklastest tagamängijad JeQuan Lewis, Silas Melson ja Davion Berry. Kõige enam on neist silma paistnud mängujuht Lewis. Varumängujuhiks palgatud lätlane Marcis Vitols Leedus küünarnukitrauma tõttu kaasa ei teinud.

Ääremängijatest on vigastusega kimpus olnud Tanel Kurbas ning lätlasel Ojars Silinšil kulus ettevalmistusperioodi ajal palju aega Achilleuse kõõluste põletiku ravimiseks.

„Raviprotsess on lõpuosas. Leedus pidas ta esimesed mängud, aga on selgelt näha, et Silinš ei liigu veel nii nagu ta võimeline oleks,” märkis Reinbok.