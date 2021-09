Konstantin Vassiljev pürgib Tallinna linnavolikokku

Tegevsportlastest on Keskerakonna Tallinna valimisnimekirjas ka epeevehklemise olümpiavõitja Irina Embrich ja korvpallur Martin Jurtom , kes kendideerivad vastavalt Nõmmel ja Lasnamäel. Endistest spordikuulsustest on kandideerimas vasaraheite olümpiapronks Jüri Tamm , kes on samuti üles seatud Lasnamäel.

"Mul on väga hea meel, et olen saanud mitmes linnavolikogu koosseisus töötada ning pealinna edukale arengule kaasa aidata. Tallinnas on võetud selge strateegiline suund rohelisema linnakeskkonna poole, mis saab meie järgnevate aastate suureks väljakutseks. Mõistagi on aga minu südameasjaks ka sportimisvõimaluste laiendamine Tallinnas," kommenteeris Embrich.