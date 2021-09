Paide on plindris: mida võtta ette isehakanud Twitteri kontoga?

Juuni alguseks oli konto juba keskendunud ingliskeelsetele jalgpallimeemidele, kusjuures peale selle öeldi sageli sõna sekka ka jalgpallivälistel teemadel, näiteks säutsuti ka F1st ja NBAst. Peamise mängijana kiitleti Henri Anieriga: näiteks Balti turniiri võidu järel keksis konto, et nende ründajal on rohkem tiitleid kui Harry Kane ’il. Konto aktiivsust ilmestab tõsiasi, et pisut vähem kui kahe kuuga oli PLinnameeskond teinud enam kui 800 postitust – keskmiselt ligi 15 tükki päevas!

„Mina muidu Twitterit ei kasuta, aga tegin seejärel ka endale konto ja võtsin ühendust. Minule küll ei vastatud, aga tehti seda, mida palusin – näiteks palusin, et ta enda originaalsisu teeks kõik inglise keeles, sest see tõlkemootoriga saadud eesti keel oli päris piinlik. Hiljem on samuti meie juhiseid järgitud, kui oleme midagi palunud.“

„Mingil hetkel avastasime, et midagi sellist on olemas. Natuke sai seda jälgitud ja siis proovisime sellega ka ühendust võtta. Esimesena proovis seda meie kogukonnajuht Maarja Trauss, kes ka meie Facebooki ja Instagramiga tegeleb. Maarja sõnum oli, et võite tegutseda, aga märkige juurde, et tegu on mitteametliku kontoga. Selle peale blokiti Maarja lihtsalt ära,“ selgitab olukorda Paide klubi tegevjuht Jaanus Pruuli.

Paari kuuga enam kui 4000 jälgijat kogunud kontot haldavad ilmselt välismaalased – mai lõpus tehti esimesed postitused eesti keeles, kuid üsna selgelt oli aru saada, et see eesti keel pärines mõnest tõlkeprogrammist. Näiteks teatati, et Henri Anier „liitub Balti võistluse Eesti koondisega“. Mängude ajal tehtud eestikeelsed postitused olid vahel lausa tragikoomilised. „Nii lähedal! Me peaaegu leida ekvalaiser, kuid see on salvestatud väravavaht,“ kuulutati näiteks ühe kohtumise ajal.

Juuni lõpus ja juuli alguses levisid Twitteris totaalseks väljamõeldiseks osutunud kuuldused, et Euroopa suurklubid eesotsas Liverpooli ja Müncheni Bayerniga on väga huvitatud peamiselt Paide duubeltiimis mängivast Matrix Einerist. Kuulujutud algasid sealjuures teisest võltskontost: nimelt paiskas sellise info avalikkuse ette ennast Läti Delfi spordiajakirjanikuna tutvustanud Albert Véiss, kuid sellist inimest ei ole tegelikult olemas. Võimalik, et Véiss mõtles Eineri loo välja noormängija uhke eesnime tõttu – igatahes läks see iseäranis Liverpooli fännide seas seepärast hästi lendu ning lõi hea pinnase selleks, mis juhtus siis, kui paar päeva hiljem sõlmis Paide lepingu endise Liverpooli mängija Ragnar Klavaniga.

Paide mitteametlikule Twitteri kontole oli Klavani liitumine tõeliselt suur päev: endise Liverpooli mehe kohta toodetud sisu tõi neile tohutus koguses tähelepanu, iseäranis just Inglismaa suurklubi poolehoidjate leerist. Osa säutse teenis tuhandeid „laike“, kõige populaarsemaks osutus nende reaktsioon Manchester Unitedi teatele, et United on lähedal Jadon Sancho ostmisele – Paide konto vastas sellele: „Ei huvita, me saime Klavani“, mida „laigiti“ enam kui 14 000 korda!

„Kui tegu oleks klubi kontoga, siis võiks ju vastu rinda taguda. Klubisiseselt oleme arutanud, et võiksime sinna ikkagi kuidagi ligipääsu saada. Kui see tüüp mingil hetkel näiteks teeb postituse, et vikerkaarevärvides asjad on rõvedad, või võtab rassiteemadel sõna, siis võime ise jamasse sattuda. Seal on juba praegugi päris palju provotseerivat materjali,“ tajub Pruuli võimalikku ohukohta. „Samas oleme saanud oma sotsiaalmeediale palju liiklust juurde. Kui ta postitab linke, mis viivad meie Instagrami või Facebooki, siis on sealt tulnud uusi inimesi juurde.“

Siiamaani ei ole Paide klubil vähimatki aimu, kes võiks salapärase konto taga olla. „Tõenäoliselt on ta meie klubi väga suur fänn. Muid põhjuseid ma ei näe. Kes ta täpsemalt on – ei ole aimugi. Igal juhul on tal mingisugune idee olemas, ei ole nii, et on viis päeva teinud ja siis on isu otsas. Tundub, et ta ise naudib protsessi.“

Mine tea – ehk on salapärane kasutaja poole aasta pärast hoopis klubi palgal? „Miks mitte? Siis saaksime ju klubi poolt seda ka ise push’ida, panna asju loosi ja nii edasi. Hästi ja kokkulepitult tehes saab ta ju meile ainult kasulik olla. Tahaksime ta kindlasti üles leida,“ kinnitab Pruuli.