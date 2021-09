Tondiraba pargis hakkavad toimuma avatud treeningud

Keerdtrepp kogukonna eestvedaja Mikael Parmani sõnul on vägev, et Tallinn on taas saanud juurde ühe ägeda koha kus erinevate ekstreemspordialadega tegeleda. „Loodud uued võimalused toovad kindlasti juurde ka uusi huvilisi, mille üle on ainult hea meel,“ sõnas Parman ja lisas: „Ekstreemsport ei ole pelgalt aktiivne ajaveetmise viis. See on elustiil mille on oma kultuur. Järgmistel nädalalõppudel on meie instruktorid Tondiraba pargis, et juhendada algajaid ja õpetada uusi trikke ka edasijõudnutele. Ekstreemsport võib ohutusreegleid eirates olla ka ohtlik. Seda silmas pidades käiakse kõigi osalejatega üle ka skate-parkide käitumisreeglid ja turvavarustuse kasutamise põhimõtted. Kõigilt osalejatelt nõuame kiivri kandmist, sest tegija kannab kiivrit."